Вирусолог Колбасов объяснил, чем обернётся причисление ковида к эндемическим заболеваниям

Возможный перевод коронавируса в статус эндемического заболевания, то есть признание его регулярной болезнью, означает стационарное неблагополучие во всём мире. Об этом Лайфу рассказал директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

"Это (смена режима пандемии коронавируса на эндемическую фазу — Прим. Лайфа) значит стационарное неблагополучие. У нас есть временное какое-то заболевание, а здесь речь идёт о том, что оно будет изменено на постоянно неблагополучное. Значит, это всерьёз и надолго", — объяснил вирусолог.

По словам Колбасова, перевод в эту фазу говорит не о тяжести течения болезни, а о том, что теперь CoViD-19 в случае принятия решения об эндемичности более не будет считаться сезонным или разовым заболеванием.

"Это принятие такого факта, что это не временное явление. [Нас ждёт] постоянное неблагополучие по данному заболеванию в масштабах всего земного шара", — подчеркнул он.

В качестве контрпримера Колбасов приводит вспышку Эболы в Африке, которую удалось ликвидировать и взять её распространение под контроль. После этого случаи заражения Эболой не регистрировались некоторое время. А слова представителя ВОЗ Бердзули, которая заявила, что ковид причислят к эндемическим заболеваниям, означают признание коронавируса регулярной болезнью по всему миру.

"Думаю там (после заявления в ВОЗ. — Прим. Лайфа) будет следующий этап — обеспечение благополучия на каких-то конкретных территориях. Допустим, в рамках каких-то стран, континентов", — заключил вирусолог.