Биатлонистка Буртасова выиграла гонку преследования на Кубке IBU

По ходу гонки, в которую она отправилась второй, Буртасова допустила два промаха и более чем на минуту опередила шведку Сару Андерсон, которая стала второй. Замкнула тройку лидеров Дженни Энодд из Норвегии. Добавим, что большую часть гонки на втором месте шла ещё одна россиянка — Виктория Сливко, однако четыре промаха на последней стрельбе отбросили её лишь на седьмое место.