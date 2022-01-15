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Биатлонистка Буртасова выиграла гонку преследования на Кубке IBU

Днём ранее она взяла серебро в спринте, попав на подиум вместе с ещё одной представительницей нашей страны.

15 января, 13:34

Фото © ТАСС / dpa / Lennart Preiss

Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала победительницей гонки преследования на 10 километров в рамках этапа Кубка IBU в словацком Осрблье.

По ходу гонки, в которую она отправилась второй, Буртасова допустила два промаха и более чем на минуту опередила шведку Сару Андерсон, которая стала второй. Замкнула тройку лидеров Дженни Энодд из Норвегии. Добавим, что большую часть гонки на втором месте шла ещё одна россиянка — Виктория Сливко, однако четыре промаха на последней стрельбе отбросили её лишь на седьмое место.

Биатлонист Пащенко занял третье место в спринте на Кубке IBU

Биатлонист Пащенко занял третье место в спринте на Кубке IBU

Ранее Лайф сообщал, что в мужском спринте на Кубке IBU третье место занял россиянин Пётр Пащенко.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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