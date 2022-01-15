Биатлонист Пащенко занял третье место в спринте на Кубке IBU

Российский биатлонист Пётр Пащенко стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье.

Победу одержал француз Эмильен Клод, а на подиум также попал спортсмен из Норвегии Синдре Петтерсен. Отметим, что Пащенко допустил один промах на огневых рубежах и проиграл победителю чуть более 17 секунд.