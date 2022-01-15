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Биатлонист Пащенко занял третье место в спринте на Кубке IBU

В десятку сильнейших сумели попасть ещё три представителя нашей страны.

15 января, 11:16

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Российский биатлонист Пётр Пащенко стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье.

Победу одержал француз Эмильен Клод, а на подиум также попал спортсмен из Норвегии Синдре Петтерсен. Отметим, что Пащенко допустил один промах на огневых рубежах и проиграл победителю чуть более 17 секунд.

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Добавим, что в десятку лучших попали ещё три представителя нашей страны: Василий Иванов завершил гонку пятым, Дмитрий Иванов — седьмым, Михаил Первушин — замкнул топ-10.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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