Российская биатлонистка Кристина Резцова в беседе с "Матч ТВ" рассказала, что её подруги по команде не общаются между собой и это является большим минусом.

"Нам нужно стремиться быть командой. Когда у нас получается или не получается, отсутствует командный дух: до или после гонок мы никогда не собираемся, друг с другом толком не общаемся", — заявила Резцова.

В пример она привела иностранных спортсменок, которые вне зависимости от результатов контактируют между собой после гонок и подшучивают друг над другом.