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"Нам нужно быть командой": Резцова рассказала, что российские биатлонистки не общаются между собой после гонок

Днём ранее наши спортсменки сумели взять бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

15 января, 09:57

Кристина Резцова. Фото © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK

Российская биатлонистка Кристина Резцова в беседе с "Матч ТВ" рассказала, что её подруги по команде не общаются между собой и это является большим минусом.

"Нам нужно стремиться быть командой. Когда у нас получается или не получается, отсутствует командный дух: до или после гонок мы никогда не собираемся, друг с другом толком не общаемся", — заявила Резцова.

В пример она привела иностранных спортсменок, которые вне зависимости от результатов контактируют между собой после гонок и подшучивают друг над другом.

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"Это один из наших главных минусов и большой плюс иностранным командам. Должен быть задор", — добавила Резцова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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