"Нам нужно быть командой": Резцова рассказала, что российские биатлонистки не общаются между собой после гонок
Днём ранее наши спортсменки сумели взять бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Кристина Резцова. Фото © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK
Российская биатлонистка Кристина Резцова в беседе с "Матч ТВ" рассказала, что её подруги по команде не общаются между собой и это является большим минусом.
"Нам нужно стремиться быть командой. Когда у нас получается или не получается, отсутствует командный дух: до или после гонок мы никогда не собираемся, друг с другом толком не общаемся", — заявила Резцова.
В пример она привела иностранных спортсменок, которые вне зависимости от результатов контактируют между собой после гонок и подшучивают друг над другом.
"Это один из наших главных минусов и большой плюс иностранным командам. Должен быть задор", — добавила Резцова.
Комментариев: 0