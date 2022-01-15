Порошенко уличил Зеленского в желании стать диктатором
Также политик предупредил действующего президента, что вернётся в Киев 17 января для защиты Украины.
Кадр видео © Facebook / Петро Порошенко
Порошенко обвинил Зеленского в желании стать диктатором © Facebook / Петро Порошенко
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у действующего главы Незалежной Владимира Зеленского есть желание стать диктатором.
"Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы за гречку и через "Дію" ("действие", украинский электронный сервис государственных услуг. — Прим. Лайфа) покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс", — сказал Порошенко на видео, опубликованном в "Фейсбуке".
Также экс-президент обвинил преемника в желании устранить избирательную систему с открытыми списками, уничтожить демократию и заявил, что действующий лидер боится парламентских выборов, поэтому хочет их перенести, ведь после них у Зеленского не будет возможности пойти на второй срок. Он предупредил, что политика нынешнего президента доведёт страну до продовольственных карт.
Кроме того, Порошенко заявил, что утром 17 января вернётся в Киев, однако не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а чтобы "защищать Украину от российской агрессии".
"Защищать от некомпетентных и неукраинских властей. Власти бездельников и коррупционеров", — добавил экс-глава государства.
Напомним, 20 декабря 2021 года стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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