Порошенко уличил Зеленского в желании стать диктатором

Порошенко обвинил Зеленского в желании стать диктатором © Facebook / Петро Порошенко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у действующего главы Незалежной Владимира Зеленского есть желание стать диктатором.

"Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы за гречку и через "Дію" ("действие", украинский электронный сервис государственных услуг. — Прим. Лайфа) покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс", — сказал Порошенко на видео, опубликованном в "Фейсбуке".

Также экс-президент обвинил преемника в желании устранить избирательную систему с открытыми списками, уничтожить демократию и заявил, что действующий лидер боится парламентских выборов, поэтому хочет их перенести, ведь после них у Зеленского не будет возможности пойти на второй срок. Он предупредил, что политика нынешнего президента доведёт страну до продовольственных карт.

Кроме того, Порошенко заявил, что утром 17 января вернётся в Киев, однако не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а чтобы "защищать Украину от российской агрессии".