Вице-спикер СФ Косачёв заявил, что Запад бежит от ответственности за происходящее в Европе
По словам сенатора, противники России намеренно искажают информацию, пытаясь выставить Москву источником всех проблем в регионе.
Константин Косачёв © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ показали, что Запад пытается уйти от ответственности за происходящее в Европе, игнорируя стремление Москвы урегулировать конфликты. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в посте в "Фейсбуке".
"Как показал "переговорный триатлон" Россия визави США/НАТО/ОБСЕ, ключевая проблема в подходе Запада к нашей стране состоит в следующем: та сторона всеми силами старается уйти от собственной ответственности за происходящее в Европе, игнорируя смысл российских инициатив — возвращение ситуации к доэскалационному периоду", — написал он.
Сенатор также добавил, что Запад намеренно искажает информацию, пытаясь выставить Россию источником всех проблем в регионе.
"Я понимаю, и дальше будет продолжаться многоголосица политиков НАТО на тему "агрессии против Украины", потому что крайне хочется обсуждать не реальную проблему, а виртуальные сюжеты на тему "снимите страхи, которые мы сами себе выдумали", — подчеркнул Косачёв.
Однако парламентарий выразил надежду, что российские и американские дипломаты в конечном итоге найдут общий язык.
"Шанс ещё есть", — заключил вице-спикер Совфеда.
Ранее Лайф рассказывал о планах Евросоюза активно участвовать во всех переговорах РФ и Запада. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заверил, что Брюссель будет представлен на всех будущих консультациях.
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