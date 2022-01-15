Вице-спикер СФ Косачёв заявил, что Запад бежит от ответственности за происходящее в Европе

Переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ показали, что Запад пытается уйти от ответственности за происходящее в Европе, игнорируя стремление Москвы урегулировать конфликты. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в посте в "Фейсбуке".

"Как показал "переговорный триатлон" Россия визави США/НАТО/ОБСЕ, ключевая проблема в подходе Запада к нашей стране состоит в следующем: та сторона всеми силами старается уйти от собственной ответственности за происходящее в Европе, игнорируя смысл российских инициатив — возвращение ситуации к доэскалационному периоду", — написал он.

Сенатор также добавил, что Запад намеренно искажает информацию, пытаясь выставить Россию источником всех проблем в регионе.

"Я понимаю, и дальше будет продолжаться многоголосица политиков НАТО на тему "агрессии против Украины", потому что крайне хочется обсуждать не реальную проблему, а виртуальные сюжеты на тему "снимите страхи, которые мы сами себе выдумали", — подчеркнул Косачёв.

Однако парламентарий выразил надежду, что российские и американские дипломаты в конечном итоге найдут общий язык.

"Шанс ещё есть", — заключил вице-спикер Совфеда.