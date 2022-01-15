Экс-глава МИД Польши предложил ввести санкции против звёзд, поддерживающих Путина

Президент России Владимир Путин хочет вернуть стране влияние времён СССР, а это "не демократическое решение", а "откат к XIX веку". Об этом заявил депутат Европарламента Витольд Ващиковский, который в 2015–2018 годах занимал пост министра иностранных дел Польши, комментируя требования по гарантиям безопасности, предложенные Москвой США и НАТО.

По мнению дипломата, российские власти не хотят решать проблемы через взаимодействие с международными организациями, стремятся лишь "контактировать с несколькими странами". Он призвал Запад "противостоять империализму и российской агрессии", для чего, по его словам, нужно ввести дополнительные санкции, например против "знаменитостей, которые поддерживают Путина".

"Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, атлетов, артистов и учёных, которые всюду ездят, участвуют во всяких мероприятиях без каких-либо последствий. Неприемлемо, что, пока российские солдаты сражаются в Донбассе или Казахстане, московский "Спартак" играет в Мадриде. Мы открываем двери российским учёным, которые делают бомбы, что сбрасывают на Украину. Российское общество должно знать цену империалистической политике Путина", — заявил Ващиковский.