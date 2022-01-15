Нуланд рассказала о 18 сценариях, подготовленных США на случай "вторжения РФ" на Украину

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация американского президента Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действия на случай предполагаемого "российского вторжения" на Украину.

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <…> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг", — отметила дипломат в беседе с британской газетой Financial Times.

Она также добавила, что санкции против России со стороны США и стран Европы могут отличаться друг от друга. По её словам, иногда Вашингтону "что-то даётся тяжелее, а иногда — наоборот".