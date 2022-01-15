Эксперт Зотов прошёлся по фактам и разнёс обвинения о создании "Газпромом" энергокризиса в Европе

Российская компания "Газпром" не виновата, что в Европе произошёл энергетический кризис со взлётом цен на голубое топливо. Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он отметил, что количество поставляемого европейским странам газа, наоборот, превышает прошлогодние показатели.

"Газпром" только в этом году поставил более 50 млрд кубометров <...>. Более того, есть перечень стран, на примере которых можно посмотреть, что газа было больше поставлено в Италию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию. То есть практически во все европейские государства "Газпром" поставляет гораздо больше, чем в прошлом году. Поэтому сложно говорить, что "Газпром" каким-то образом подводит Европу", — сказал Зотов в беседе с Лайфом.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на фантастические цены на спотовом газовом рынке, "Газпром" продаёт топливо гораздо дешевле. По его словам, компания работает "в конструктивном ключе", соблюдая нормы долгосрочных контрактов как внутри страны, так и за рубежом.

"Европа делает заявления, что они хотят всё меньше зависеть от "Газпрома" и России, а потом говорят, что кто-то не выполняет свои условия. И это совсем не корректно", — добавил собеседник.