Новак заявил о невиновности России и "Газпрома" в газовом кризисе в Европе

"Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни России. Долгая зима, во-первых, вынула из подземных газовых хранилищ. Второе — из-за того, что стала экономика восстанавливаться, сжиженный природный газ, прежде всего из США, из других стран — тот же Катар, который поставляет, ушёл в Азию", — пояснил Новак.

Ранее сообщалось, что запасы газа в хранилищах Европы впервые так быстро с начала года упали ниже 50%. До этого подобное наблюдалось 19 января 2017 года. Сейчас это произошло на неделю раньше. Там находится порядка 53,26 млрд куб. м газа — на 17,7 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.