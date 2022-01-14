В Пентагоне оценили необходимость в горячей линии с Россией по Украине

В создании специальной горячей линии с Россией по кризису на Украине на данный момент нет необходимости, считают в США. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"У нас есть много каналов для коммуникаций, в том числе прямых — с военным руководством России... Я не думаю, что нам сейчас нужна отдельная горячая линия по Украине", — отметил Кёрби.

Кёрби привёл в качестве примера разговор министров обороны США и России Ллойда Остина и Сергея Шойгу, прошедший несколько дней назад.