В Пентагоне оценили необходимость в горячей линии с Россией по Украине
Пресс-секретарь Джон Кёрби отметил при этом существование различных коммуникационных каналов Вашингтона и Москвы.
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В создании специальной горячей линии с Россией по кризису на Украине на данный момент нет необходимости, считают в США. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"У нас есть много каналов для коммуникаций, в том числе прямых — с военным руководством России... Я не думаю, что нам сейчас нужна отдельная горячая линия по Украине", — отметил Кёрби.
Кёрби привёл в качестве примера разговор министров обороны США и России Ллойда Остина и Сергея Шойгу, прошедший несколько дней назад.
Как сообщал Лайф ранее, у США якобы есть данные о подготовке РФ предлога для "вторжения" на Украину. По словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, российские официальные лица и агенты влияния якобы уже делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека в Незалежной и усилении воинственных настроений лидеров страны. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными заявления о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе. По словам представителя Кремля, такие материалы зарубежных средств массовой информации ничем не подтверждены.
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