Генконсульство РФ: Россиянка погибла в ДТП на юге Турции

Россиянка, проживающая в Турции, разбилась в ДТП в районе Аланьи на юге страны. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Анталье.

По данным издания Sabah, мотоцикл, которым управляла россиянка, столкнулся с грузовиком. Прибывшие медики оказали помощь пострадавшей и доставили её в больницу, где она и умерла. Водителя большегруза задержали, в отношении него начато расследование.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП с участием экскурсионного автобуса с россиянами и легковушки в Лиозненском районе Витебской области Белоруссии, случившееся в начале января. В результате столкновения автобус опрокинулся в кювет, а водитель легкового автомобиля погиб. Повреждения получили более 40 граждан, в Минздраве РФ уточнили, что их жизни ничего не угрожает. По факту ДТП возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".