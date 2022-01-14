Генконсульство РФ: Россиянка погибла в ДТП на юге Турции
Она управляла мотоциклом и столкнулась с грузовиком, водитель большегруза задержан в рамках начатого расследования.
Фото © Sabah.com.tr
Россиянка, проживающая в Турции, разбилась в ДТП в районе Аланьи на юге страны. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Анталье.
"Подтверждаем факт гибели. Погибла гражданка России, проживающая в Турции", — приводит слова неназванного собеседника ТАСС.
По данным издания Sabah, мотоцикл, которым управляла россиянка, столкнулся с грузовиком. Прибывшие медики оказали помощь пострадавшей и доставили её в больницу, где она и умерла. Водителя большегруза задержали, в отношении него начато расследование.
Ранее Лайф рассказывал о ДТП с участием экскурсионного автобуса с россиянами и легковушки в Лиозненском районе Витебской области Белоруссии, случившееся в начале января. В результате столкновения автобус опрокинулся в кювет, а водитель легкового автомобиля погиб. Повреждения получили более 40 граждан, в Минздраве РФ уточнили, что их жизни ничего не угрожает. По факту ДТП возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
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