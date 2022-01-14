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Генконсульство РФ: Россиянка погибла в ДТП на юге Турции

Она управляла мотоциклом и столкнулась с грузовиком, водитель большегруза задержан в рамках начатого расследования.

14 января, 18:34
<p>Фото © <a href="https://www.sabah.com.tr/yasam/rus-turist-trafik-kazasinda-oldu-5827963" target="_blank" rel="noopener noreferrer">S</a><a href="https://www.sabah.com.tr/yasam/rus-turist-trafik-kazasinda-oldu-5827963" target="_blank" rel="noopener noreferrer">abah.com.tr</a></p>

Фото © Sabah.com.tr

Россиянка, проживающая в Турции, разбилась в ДТП в районе Аланьи на юге страны. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Анталье.

"Подтверждаем факт гибели. Погибла гражданка России, проживающая в Турции", — приводит слова неназванного собеседника ТАСС.

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По данным издания Sabah, мотоцикл, которым управляла россиянка, столкнулся с грузовиком. Прибывшие медики оказали помощь пострадавшей и доставили её в больницу, где она и умерла. Водителя большегруза задержали, в отношении него начато расследование.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП с участием экскурсионного автобуса с россиянами и легковушки в Лиозненском районе Витебской области Белоруссии, случившееся в начале января. В результате столкновения автобус опрокинулся в кювет, а водитель легкового автомобиля погиб. Повреждения получили более 40 граждан, в Минздраве РФ уточнили, что их жизни ничего не угрожает. По факту ДТП возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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