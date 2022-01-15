Эксперт Митрахович ответил на критику в адрес "Газпрома" о создании искусственного энергокризиса

Обвинения, звучащие в адрес "Газпрома", в том, что он якобы создаёт искусственное напряжение на европейском энергорынке, являются глупыми, так как компания не обязана предоставлять дополнительные объёмы газа. Таким мнением с Лайфом поделился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович, комментируя заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

"Это всё равно, что обвинять продавца, что он не привёз мясо на рынок, а решил съесть всё сам или продать мясо в другом городе. Это несерьёзный подход и неправильный в долгосрочном плане. Правильно было бы заключить новые контракты, которые дали бы "Газпрому" понять, сколько газа потребуется. И он вложил бы деньги в производство, транспортировку. Это было бы рационально", — отметил эксперт.

По его словам, объём газа в Европе сейчас сократился из-за того, что стоимость голубого топлива на спотовом рынке очень высока. Поэтому европейские компании закупают его по долгосрочным контрактам, а если приобретать газ по сверхконтрактному объёму, то цена должна находиться на споте или близко к нему. Митрахович подчеркнул, что теоретически "Газпром" мог проявить "жест доброй воли" и поставить голубое топливо на электронную торговую площадку, но причин делать такие шаги нет. Кроме того, российская компания исходит из того, что если Европа будет нуждаться в дополнительных объёмах газа, то это сможет ускорить процесс сертификации "Северного потока – 2". И "в этом нет ничего криминального".

"Это всё проблемы, которые они создали своими же руками. Из-за отказа от долгосрочных контрактов, из-за курса на диверсификацию поставок газа и из-за курса на ускоренный энергопереход без учёта объективных технологических и экономических значений. Они жалуются, что "Газпром" не ведёт себя так, как вёл в предыдущие годы. Просто раньше он соглашался давать дополнительные объёмы, но он не был обязан это делать. <...> Если они сами не хотят долгосрочных контрактов, тогда пусть собирают все шишки, как говорится, и набивают их себе", — подчеркнул специалист.