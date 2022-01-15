Два зятя Назарбаева уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях

Супруг младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Димаш Досанов и второй муж старшей дочки экс-главы республики Кайрат Шарипбаев сняты с руководящих постов в национальных компаниях Казахстана, сообщил госфонд "Самрук-Казына".

Решение об увольнении Досанова из государственной компании "КазТрансОйл", предоставляющей услуги по транспортировке нефти, принял совет директоров.

"В соответствии с решением совета директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл" согласно поданному заявлению", — сообщает фонд "Самрук-Казына", являющийся акционером КМГ, который, в свою очередь, является акционером "КазТрансОйла".

Также фонд сообщил об увольнении Шарипбаева с поста председателя правления АО "Национальная компания QazaqGaz" (в прошлом "КазТрансГаз").

"В соответствии с решением совета директоров АО "Национальная компания QazaqGaz" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления АО "Национальная компания QazaqGaz" согласно поданному заявлению", — подчеркнули в заявлении.