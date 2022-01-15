Два зятя Назарбаева уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях
Досанов занимал место председателя правления в "КазТрансОйл", Шарипбаев — в QazaqGaz.
Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев. Фото © Wikipedia, intergas.kz
Супруг младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Димаш Досанов и второй муж старшей дочки экс-главы республики Кайрат Шарипбаев сняты с руководящих постов в национальных компаниях Казахстана, сообщил госфонд "Самрук-Казына".
Решение об увольнении Досанова из государственной компании "КазТрансОйл", предоставляющей услуги по транспортировке нефти, принял совет директоров.
"В соответствии с решением совета директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл" согласно поданному заявлению", — сообщает фонд "Самрук-Казына", являющийся акционером КМГ, который, в свою очередь, является акционером "КазТрансОйла".
Также фонд сообщил об увольнении Шарипбаева с поста председателя правления АО "Национальная компания QazaqGaz" (в прошлом "КазТрансГаз").
"В соответствии с решением совета директоров АО "Национальная компания QazaqGaz" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления АО "Национальная компания QazaqGaz" согласно поданному заявлению", — подчеркнули в заявлении.
Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева — Алии. Шарипбаев, по информации казахстанских СМИ, состоит в неофициальном браке со старшей дочерью экс-президента Казахстана — Даригой.
Напомним, что на фоне масштабных митингов, начавшихся в Казахстане с первых чисел января, правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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