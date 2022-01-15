Задержан уволенный замминистра энергетики Казахстана Карагаев

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана задержали бывшего заместителя главы Министерства энергетики Жумабая Карагаева по делу о необоснованном повышении цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", — говорится в релизе.