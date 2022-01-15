Задержан уволенный замминистра энергетики Казахстана Карагаев
Его заключили под стражу сроком на два месяца. Иная информация о ходе расследование не разглашается.
Жумабай Карагаев © Primeminister.kz
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана задержали бывшего заместителя главы Министерства энергетики Жумабая Карагаева по делу о необоснованном повышении цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", — говорится в релизе.
Карагаева заключили под стражу сроком на два месяца. Иная информация о ходе расследования разглашению не подлежит.
Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов, начавшихся в Казахстане с первых чисел января, правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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