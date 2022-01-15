Пиротехник Алексеев раскритиковал идею запуска праха усопших вместе с салютом
По его словам, такое "шоу" в первую очередь небезопасно, так как после него на землю могут упасть несгоревшие фрагменты тела умершего. Лично для специалиста такой замысел вообще представляется странным.
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Салют из петард, заряженных прахом усопших, может быть небезопасен. Об этом сообщил специалист по спецэффектам для кино и шоу Игорь Алексеев, комментируя идею, которую предложила омская ритуальная компания "Наследие".
Он отметил, что чисто теоретически такое можно запросто провернуть в кино, засыпав в петарду вместо праха, например, цемент или строительную пыль. В кадре, как отметил пиротехник, это будет смотреться весьма эффектно. При этом лично для специалиста взрывать прах усопших с салютом кажется странной идеей.
"Я просто не знаю, какой он (прах. — Прим. Лайфа) консистенции. Если там что-то не догорело или был осколок с войны, например, или титановый штифт где-нибудь после перелома, то потом всё это прилетит кому-то на голову. Если это будет порошок просто, то безопасно, а если там будут фрагменты костей, то это где-то будет валяться в кустах", — цитирует радиостанция "Говорит Москва" Алексеева.
К слову, ранее эта же похоронная фирма предложила поздравить покойников с Новым годом. Доставка писем усопшим осуществлялась через вымышленного персонажа Dead Morose. Как признались ритуальщики, акция проходила "душевно".
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