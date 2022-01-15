Пиротехник Алексеев раскритиковал идею запуска праха усопших вместе с салютом

Он отметил, что чисто теоретически такое можно запросто провернуть в кино, засыпав в петарду вместо праха, например, цемент или строительную пыль. В кадре, как отметил пиротехник, это будет смотреться весьма эффектно. При этом лично для специалиста взрывать прах усопших с салютом кажется странной идеей.

"Я просто не знаю, какой он (прах. — Прим. Лайфа) консистенции. Если там что-то не догорело или был осколок с войны, например, или титановый штифт где-нибудь после перелома, то потом всё это прилетит кому-то на голову. Если это будет порошок просто, то безопасно, а если там будут фрагменты костей, то это где-то будет валяться в кустах", — цитирует радиостанция "Говорит Москва" Алексеева.