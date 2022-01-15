Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей готовности к турниру Australian Open, который станет первым крупным в новом году.

"У меня было много времени, чтобы подготовиться к Australian Open. Я чувствую себя готовым физически и морально. Это самое главное. Тогда я могу хорошо играть и побеждать кого угодно", — заявил Медведев на пресс-конференции перед стартом турнира.