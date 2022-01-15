"Могу побеждать кого угодно": Медведев рассказал о своей готовности к Australian Open
Основная стадия турнира начинается в ближайший понедельник, 17 января.
Даниил Медведев. Фото © ТАСС / ЕРА / MICK TSIKAS
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей готовности к турниру Australian Open, который станет первым крупным в новом году.
"У меня было много времени, чтобы подготовиться к Australian Open. Я чувствую себя готовым физически и морально. Это самое главное. Тогда я могу хорошо играть и побеждать кого угодно", — заявил Медведев на пресс-конференции перед стартом турнира.
Добавим, что основная стадия Australian Open начнётся 17 января и продлится до 30 января. В прошлом году Медведев уступил в финале сербу Новаку Джоковичу.
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