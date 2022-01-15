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"Могу побеждать кого угодно": Медведев рассказал о своей готовности к Australian Open

Основная стадия турнира начинается в ближайший понедельник, 17 января.

15 января, 10:21

Даниил Медведев. Фото © ТАСС / ЕРА / MICK TSIKAS

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей готовности к турниру Australian Open, который станет первым крупным в новом году.

"У меня было много времени, чтобы подготовиться к Australian Open. Я чувствую себя готовым физически и морально. Это самое главное. Тогда я могу хорошо играть и побеждать кого угодно", — заявил Медведев на пресс-конференции перед стартом турнира.

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Добавим, что основная стадия Australian Open начнётся 17 января и продлится до 30 января. В прошлом году Медведев уступил в финале сербу Новаку Джоковичу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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