Власти Австралии увидели в Джоковиче угрозу общественному порядку

Власти Австралии решили, что нахождение сербского теннисиста Новака Джоковича в этой стране является угрозой общественному порядку. Всё дело в негативном отношении спортсмена к вакцинации от коронавируса и санитарным ограничениям. Об этом говорится в документах, которые представлены судом в Мельбурне в рамках слушаний по делу о повторном аннулировании визы Джоковича.

Отмечается, что нахождение спортсмена в Австралии будет угрозой "как для общественного здравоохранения, так и для общественного порядка". В документе говорится, что, "учитывая высокий статус и положение Новака Джоковича, а также то, что он выступает образцом для подражания в спортивном и более широком сообществе, его постоянное присутствие в Австралии может способствовать распространению аналогичного поведения… в стране".

Министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук добавил, что "присутствие Джоковича в Австралии может привести к усилению влияния групп, настроенных против вакцинации", а это чревато беспорядками.

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.