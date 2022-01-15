Власти Австралии увидели в Джоковиче угрозу общественному порядку
Там отметили, что спортсмен публично заявлял о нежелании делать прививку и демонстрировал пренебрежение правилами поведения во время пандемии. Он опять задержан иммиграционной полицией.
Новак Джокович © Facebook / djokovicofficial
Власти Австралии решили, что нахождение сербского теннисиста Новака Джоковича в этой стране является угрозой общественному порядку. Всё дело в негативном отношении спортсмена к вакцинации от коронавируса и санитарным ограничениям. Об этом говорится в документах, которые представлены судом в Мельбурне в рамках слушаний по делу о повторном аннулировании визы Джоковича.
Отмечается, что нахождение спортсмена в Австралии будет угрозой "как для общественного здравоохранения, так и для общественного порядка". В документе говорится, что, "учитывая высокий статус и положение Новака Джоковича, а также то, что он выступает образцом для подражания в спортивном и более широком сообществе, его постоянное присутствие в Австралии может способствовать распространению аналогичного поведения… в стране".
Министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук добавил, что "присутствие Джоковича в Австралии может привести к усилению влияния групп, настроенных против вакцинации", а это чревато беспорядками.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.
10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича. Точка в разбирательствах ещё не поставлена. Его опять задержала миграционная полиция.
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