Пропавшую в декабре школьницу нашли в квартире пенсионера в Севастополе
Девочка рассказала, что ушла из дома из-за конфликтов в семье. Сердобольный 80-летний мужчина приютил подростка после настойчивых просьб.
Школьница, которая провела в квартире пенсионера больше двух недель © УМВД России по Севастополю
Пропавшую в конце декабря 2021 года 14-летнюю школьницу из Севастополя приютил пенсионер в своей квартире. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу.
Указывается, что 27 декабря девочка вышла из школьного автобуса и пропала. Её поисками занимались сотрудники уголовного розыска и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД.
"Оказалось, что всё время со дня своего исчезновения она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района. По словам пенсионера, он приютил девочку на некоторое время после её настойчивых просьб", — говорится в релизе.
Школьница рассказала, что ушла из дома из-за внутрисемейных конфликтов и отсутствия взаимопонимания с матерью. Теперь девочку собираются поместить в социальный приют для детей и подростков, где педагоги и психологи предоставят ей необходимую помощь.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего инцидента. "Предварительно установлено, что за время её отсутствия несовершеннолетняя не стала жертвой преступления", — указали в региональном УМВД.
Ранее пропавшую на Сахалине во время снежного циклона девочку нашли в собачьей будке. Она лежала в обнимку с животным, спасаясь от метели.
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