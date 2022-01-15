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Пропавшую в декабре школьницу нашли в квартире пенсионера в Севастополе

Девочка рассказала, что ушла из дома из-за конфликтов в семье. Сердобольный 80-летний мужчина приютил подростка после настойчивых просьб.

15 января, 10:17
<p>Школьница, которая провела в квартире пенсионера больше двух недель © <a href="https://92.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/27963711/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД России по Севастополю</a></p>

Школьница, которая провела в квартире пенсионера больше двух недель © УМВД России по Севастополю

Пропавшую в конце декабря 2021 года 14-летнюю школьницу из Севастополя приютил пенсионер в своей квартире. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу.

Указывается, что 27 декабря девочка вышла из школьного автобуса и пропала. Её поисками занимались сотрудники уголовного розыска и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД.

"Оказалось, что всё время со дня своего исчезновения она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района. По словам пенсионера, он приютил девочку на некоторое время после её настойчивых просьб", — говорится в релизе.

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Школьница рассказала, что ушла из дома из-за внутрисемейных конфликтов и отсутствия взаимопонимания с матерью. Теперь девочку собираются поместить в социальный приют для детей и подростков, где педагоги и психологи предоставят ей необходимую помощь.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего инцидента. "Предварительно установлено, что за время её отсутствия несовершеннолетняя не стала жертвой преступления", — указали в региональном УМВД.

Ранее пропавшую на Сахалине во время снежного циклона девочку нашли в собачьей будке. Она лежала в обнимку с животным, спасаясь от метели.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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