В Петербурге пенсионерка перевела "сотруднику Центробанка" более четырёх миллионов

В Красносельском районе Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства мошенничества в отношении пожилой женщины, у которой обманом украли более четырёх миллионов рублей. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в полицию обратилась 75-летняя жительница дома по улице Пограничника Гарькавого. Она рассказала, что в период с 16 по 18 декабря 2021 года на её телефон с двух разных номеров звонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка. Злоумышленник убедил женщину перевести через банкомат на указанные им счета 4 155 000 рублей, чтобы якобы обезопасить деньги. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, в тот же день к полицейским обратилась 67-летняя жительница дома на улице Добровольцев, у которой злоумышленники аналогичным образом выманили более 730 тысяч рублей. В данном случае было возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере.