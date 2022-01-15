Эксперт Вехов дал советы, как не привлекать внимания мошенников
Чаще всего они звонят тем людям, которые плохо заботятся о безопасности своей персональной информации.
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Те, кто не защищает свои личные данные, например, вводит реальные при оформлении различных скидочных карт, чаще подвержен мошенническим действиям и различной навязчивой рекламе. Такое мнение высказал профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.
"Например, в супермаркетах, когда оформляет скидочные карты. В таких случаях лучше вводить ненастоящие данные о себе и своём дне рождения. А те, кто вводит реальные данные и реальный номер телефона, чаще подвержены мошенническим действиям и различной навязчивой рекламе", — сказал Виталий Вехов в беседе с радио Sputnik.
Также он порекомендовал при выходе из личного кабинета стирать пароли, никогда не пользоваться автоматическим подставлением сохранённых паролей, чистить журнал браузера и не предоставлять персональные данные в закрытые группы соцсетей.
"Да, это неудобно, но зато это в какой-то степени спасает вас от мошенников", — резюмировал Вехов.
А ранее Лайф писал, что россиянам рассказали, когда начнутся массовые кражи цифровых личностей. По словам эксперта в сфере кибербезопасности Евгения Царёва, под угрозой находятся почти все жители России трудоспособного возраста, которые имеют денежные средства на счетах.
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