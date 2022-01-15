"Явная глупость": Поляки посчитали забавной позицию Украины по "Северному потоку – 2"
В соседней стране сомневаются, что украинские граждане смогут получить выгоду от остановки этого проекта.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Соединённые Штаты, пытаясь помешать запуску газопровода "Северный поток – 2", в первую очередь преследуют свои интересы. Украина едва ли получит выгоду в случае остановки проекта. Такое мнение высказали читатели польской газеты.
Комментируя опубликованную в Interia статью о том, что Сенат США отклонил законопроект о санкциях в отношении "Северного потока – 2", они усомнились в положительных перспективах для Киева даже в случае успешности борьбы с газопроводом.
"Вынуждает ли запуск "Северного потока – 2" кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе (через Украину. — Прим. ред.)? Если бы он вынуждал, то "претензии" ещё можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции — это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши "братья с трезубцем" уверены, что если "Северный поток – 2" заблокируют, газ пойдёт через Украину? Он не пойдёт!" — написал пользователь mefis58.
Нашлись такие, кто считает, что разрешение на запуск "Северного потока – 2" всё же следует дать. Украина их интересует меньше всего, поскольку работа этого проекта удешевит газ для стран ЕС.
"Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?" — задался вопросом jednak.
"Теперь мы отчётливо увидели, кто выбирал американцам президента и кто на самом деле управляет Америкой. Можно ли доверять США? Сильно сомневаюсь", — забеспокоился Pepe.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдепе выступили против новых санкций в отношении "Северного потока – 2". Там подчеркнули, что соответствующий законопроект не является "искренней попыткой противостоять российской агрессии".
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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