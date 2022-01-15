Соединённые Штаты, пытаясь помешать запуску газопровода "Северный поток – 2", в первую очередь преследуют свои интересы. Украина едва ли получит выгоду в случае остановки проекта. Такое мнение высказали читатели польской газеты.

Комментируя опубликованную в Interia статью о том, что Сенат США отклонил законопроект о санкциях в отношении "Северного потока – 2", они усомнились в положительных перспективах для Киева даже в случае успешности борьбы с газопроводом.

"Вынуждает ли запуск "Северного потока – 2" кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе (через Украину. — Прим. ред.)? Если бы он вынуждал, то "претензии" ещё можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции — это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши "братья с трезубцем" уверены, что если "Северный поток – 2" заблокируют, газ пойдёт через Украину? Он не пойдёт!" — написал пользователь mefis58.

Нашлись такие, кто считает, что разрешение на запуск "Северного потока – 2" всё же следует дать. Украина их интересует меньше всего, поскольку работа этого проекта удешевит газ для стран ЕС.

"Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?" — задался вопросом jednak.

"Теперь мы отчётливо увидели, кто выбирал американцам президента и кто на самом деле управляет Америкой. Можно ли доверять США? Сильно сомневаюсь", — забеспокоился Pepe.