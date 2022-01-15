Минпромторг и Минсельхоз объяснили, почему прямого сдерживания цен не будет
Для стабилизации стоимости продуктов могут быть использованы только рыночные механизмы, а также господдержка производителей.
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Правительство России не планирует возвращаться к практике соглашений с бизнесом и торговым сектором по сдерживанию цен на продовольствие. Об этом заявили в Минпромторге и Минсельхозе.
Как пишет "Газета.ru", несмотря на то что мера себя ранее оправдала, продовольственная инфляция по итогам прошлого года достигла двузначных чисел. Регулировать цены теперь будут только с помощью рыночных механизмов.
"Минсельхоз не планирует заключения ценовых соглашений с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями", — сообщили в аграрном ведомстве.
В Минпромторге добавили, что не обсуждается подобный вопрос и по поводу принятия подобных соглашений по другим товарам. Оба ведомства собираются использовать рыночные механизмы в виде таможенно-тарифного регулирования на отдельные товары, господдержку производителей. Хотя Минпромторг будет использовать и механизм, устанавливающий предельные цены на социально значимые товары.
"Если выявляется, что какой-то товар растёт в цене существенно больше, чем растёт общая инфляция, Минэкономразвития сигнализирует об этом в соответствующее ведомство, за которым закреплены конкретные товары и услуги. Ответственные ведомства совместно с ФАС готовят предложения по стабилизации цен", — уточнили в Минпромторге.
Ранее Лайф писал, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что максимальный эффект от повышения ключевой ставки ожидается в 2022 году. По её словам, если жизнь будет складываться так, как прогнозирует регулятор, к концу следующего года инфляция составит 4–4,5%.
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