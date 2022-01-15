Людей эвакуируют: В Нью-Джерси вспыхнул трёхэтажный химический завод
Пожар бушует на складе фабрики, где хранятся химикаты. Власти обратились к жителям ближайших домов с призывом закрыть окна и не выходить из дома, из опасной зоны людей эвакуируют.
Кадр из видео © Twitter / PMBreakingNews
Large fire at a chemical plant in Passaic New Jersey. The mayor is asking nearby residence to keep their windows closed. @CBSNewYork pic.twitter.com/mLVrSjdwql— Nick Caloway (@NickJCaloway) January 15, 2022
В штате Нью-Джерси в городе Пассейик (Passaic) вспыхнули склады на химическом заводе. Людей из опасной зоны оперативно эвакуируют, на место происшествия стянуты силы пожарных из соседних городов. Власти обратились с просьбой держать окна в домах закрытыми и не выходить на улицу.
"Если вы живёте поблизости, держите окна закрытыми. Молимся за безопасность тех, кто оказался на месте происшествия", — обратился к жителям губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи.
🚨 BIG FIRE IN PASSAIC STREET, NEW JERSEY pic.twitter.com/QciCpWghkf— Ameer Al-Khatahtbeh (@Ameer) January 15, 2022
Sputnik сообщает, что власти срочно перекрыли несколько улиц. Пожар бушует в трёхэтажном складе Qualco, где хранятся химикаты. Компания, где случился пожар, специализируется на различных химических веществах для бассейнов и спа-салонов.
Ранее Лайф сообщал, что камера сняла момент взрыва на заправке в Улан-Удэ, при котором пострадало шесть человек.
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