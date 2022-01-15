Large fire at a chemical plant in Passaic New Jersey. The mayor is asking nearby residence to keep their windows closed. @CBSNewYork pic.twitter.com/mLVrSjdwql — Nick Caloway (@NickJCaloway) January 15, 2022

В штате Нью-Джерси в городе Пассейик (Passaic) вспыхнули склады на химическом заводе. Людей из опасной зоны оперативно эвакуируют, на место происшествия стянуты силы пожарных из соседних городов. Власти обратились с просьбой держать окна в домах закрытыми и не выходить на улицу.

"Если вы живёте поблизости, держите окна закрытыми. Молимся за безопасность тех, кто оказался на месте происшествия", — обратился к жителям губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи.

🚨 BIG FIRE IN PASSAIC STREET, NEW JERSEY pic.twitter.com/QciCpWghkf — Ameer Al-Khatahtbeh (@Ameer) January 15, 2022

Sputnik сообщает, что власти срочно перекрыли несколько улиц. Пожар бушует в трёхэтажном складе Qualco, где хранятся химикаты. Компания, где случился пожар, специализируется на различных химических веществах для бассейнов и спа-салонов.