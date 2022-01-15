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В Екатеринбурге женщина погибла при падении с 12-го этажа, спасаясь от пожара

Очевидцы говорят, что, скорее всего, она успела обгореть и больше не могла терпеть боль.

15 января, 00:50
<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2022/01/15/70378148/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Е1.RU</a></p>

Фото © Е1.RU

На юго-западе Екатеринбурга погибла женщина — она выпала из окна охваченной пожаром квартиры на 12-м этаже. По словам очевидцев, она пыталась спастись. Ей кричали, чтоб она потерпела. Всё случилось уже после прибытия пожарных.

"Когда приехали пожарные, женщина ещё была на балконе... Автолестница доставала только до 10-го этажа. Скорее всего, она выпрыгнула, так и не дождавшись. Её только во втором часу ночи увезли. До этого тело лежало на земле. Она была вся чёрная. Видимо, обгорела", — рассказывает соседка погибшей Ольга порталу Е1.ru.

Очевидица рассказала также, что при пожаре в доме не сработали ни сигнализация, ни дымоудаление. Летом, по её словам, подобная ситуация сложилась в соседнем подъезде — при возгорании устройства не включились. В этот раз огнеборцами из дома было оперативно эвакуировано 10 человек, из них двое детей.

Камера засняла момент взрыва на заправке в Улан-Удэ, при котором пострадало шесть человек

Камера засняла момент взрыва на заправке в Улан-Удэ, при котором пострадало шесть человек

Как сообщал Лайф ранее, взрыв газового бойлера произошёл в жилом доме на Сахалине. Скачок давления привёл к пожару в квартире соседнего дома — там загорелась газовая колонка.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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