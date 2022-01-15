В Екатеринбурге женщина погибла при падении с 12-го этажа, спасаясь от пожара

На юго-западе Екатеринбурга погибла женщина — она выпала из окна охваченной пожаром квартиры на 12-м этаже. По словам очевидцев, она пыталась спастись. Ей кричали, чтоб она потерпела. Всё случилось уже после прибытия пожарных.

"Когда приехали пожарные, женщина ещё была на балконе... Автолестница доставала только до 10-го этажа. Скорее всего, она выпрыгнула, так и не дождавшись. Её только во втором часу ночи увезли. До этого тело лежало на земле. Она была вся чёрная. Видимо, обгорела", — рассказывает соседка погибшей Ольга порталу Е1.ru.

Очевидица рассказала также, что при пожаре в доме не сработали ни сигнализация, ни дымоудаление. Летом, по её словам, подобная ситуация сложилась в соседнем подъезде — при возгорании устройства не включились. В этот раз огнеборцами из дома было оперативно эвакуировано 10 человек, из них двое детей.