Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при третьей вакцинации
В этом случае многое зависит от возраста человека, который пришёл на такую процедуру.
Александр Гинцбург © Спутник V
Когда встаёт вопрос о выборе вакцины для повторной ревакцинации, то есть для третьего этапа прививки от коронавируса, рекомендуется использовать "Спутник лайт". Такой совет дал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Нужно выбирать "Спутник лайт", — отметил российский учёный в интервью РИА "Новости".
Однако есть одно ограничение. В случае тех, кому за 65 лет, есть смысл остановить выбор на "Спутнике V", говорит академик. Таким людям лучше получить два компонента препарата.
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Как сообщал Лайф, ранее Гинцбург заявил, что благодаря "Спутнику V" перенёс "омикрон" незаметно. По словам учёного, вакцинированные отечественным препаратом о заражении вирусом могут даже не узнать, болезни не будет.
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