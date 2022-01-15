Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при третьей вакцинации

Когда встаёт вопрос о выборе вакцины для повторной ревакцинации, то есть для третьего этапа прививки от коронавируса, рекомендуется использовать "Спутник лайт". Такой совет дал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Нужно выбирать "Спутник лайт", — отметил российский учёный в интервью РИА "Новости".

Однако есть одно ограничение. В случае тех, кому за 65 лет, есть смысл остановить выбор на "Спутнике V", говорит академик. Таким людям лучше получить два компонента препарата.