НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при третьей вакцинации

В этом случае многое зависит от возраста человека, который пришёл на такую процедуру.

15 января, 00:36
<p>Александр Гинцбург © <a href="https://www.facebook.com/sputnikvaccine/photos/391707019302004" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Спутник V</a></p>

Александр Гинцбург © Спутник V

Когда встаёт вопрос о выборе вакцины для повторной ревакцинации, то есть для третьего этапа прививки от коронавируса, рекомендуется использовать "Спутник лайт". Такой совет дал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Нужно выбирать "Спутник лайт", — отметил российский учёный в интервью РИА "Новости".

Однако есть одно ограничение. В случае тех, кому за 65 лет, есть смысл остановить выбор на "Спутнике V", говорит академик. Таким людям лучше получить два компонента препарата.

"Ни головной, ни суставной боли, ничего": Практикующий врач назвал пять главных симптомов "омикрона"

"Ни головной, ни суставной боли, ничего": Практикующий врач назвал пять главных симптомов "омикрона"

Как сообщал Лайф, ранее Гинцбург заявил, что благодаря "Спутнику V" перенёс "омикрон" незаметно. По словам учёного, вакцинированные отечественным препаратом о заражении вирусом могут даже не узнать, болезни не будет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1