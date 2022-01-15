Гинцбург заявил о невозможности введения платы за вакцинацию от ковида

В беседе с ТАСС он объяснил это тем, что Россия либеральная страна, создающая благоприятные условия для граждан. При этом Гинцбург добавил, что при желании любой человек может привиться платно в частных клиниках.

"Не может вакцинация от ковида стать платной. Законодательство РФ таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться. Я тоже не считаю, что его законодательство нужно менять и вводить платные услуги", — сказал Александр Гинцбург.