Гинцбург заявил о невозможности введения платы за вакцинацию от ковида
Учёный отмечает, что Россия — либеральная страна, которая максимально приближена к человеку.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Вакцинация против коронавируса не может стать платной в России. Такое мнение высказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
В беседе с ТАСС он объяснил это тем, что Россия либеральная страна, создающая благоприятные условия для граждан. При этом Гинцбург добавил, что при желании любой человек может привиться платно в частных клиниках.
"Не может вакцинация от ковида стать платной. Законодательство РФ таких вариантов не предусматривает, потому что страна у нас самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться. Я тоже не считаю, что его законодательство нужно менять и вводить платные услуги", — сказал Александр Гинцбург.
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Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют отменять бесплатную вакцинацию от ковида. А главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина объяснила необходимость ревакцинации спустя полгода после прививки. Она напомнила, что вакцинация — единственный способ специфической профилактики любой инфекции, в частности и коронавирусной.
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