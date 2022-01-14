Замглавы центра Гамалеи Логунов назвал сроки подъёма волны "омикрона" в России

Омикрон-штамм станет доминирующим вариантом коронавируса в России до конца января, заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов. Он отметил, что в связи с этим в стране ожидается высокий подъём заболеваемости коронавирусом.

"Я думаю, что до конца января "омикрон", конечно, станет главным доминирующим штаммом на территории России", — сказал Логунов в интервью RT.

Логунов подчеркнул важность вакцинации и ревакцинации против коронаравируса. Он считает, что регуляторы всех стран мира пошли по пути прививания дополнительной дозой для того, чтобы "сократить окно возможностей вируса реализовать свой патогенный потенциал".

Как сообщал Лайф ранее, главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что возможность к мутации омикрон-штамм коронавируса получает за счёт непривитого населения.