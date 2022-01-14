Хаски поменяла пять маршруток, чтобы найти своего хозяина

Хаски из Челябинска по прозвищу Лиса долго каталась на различных маршрутках, чтобы добраться до своего хозяина. Получилось это не сразу: для этого собаке пришлось сменить минимум пять автобусов.

Как пишет сайт kp.ru, красавицу-хаски на автовокзале заметили жители Копейска. Она запрыгнула в маршрутку и невозмутимо уселась на свободное место. Её прогнал водитель, но собака не отчаялась и дождалась следующего автобуса. В итоге Лисе пришлось сменить пять маршруток. Хозяин нашёлся, но благодаря своим приключениям собака обрела сразу две семьи. Одну из них она нашла во время своего путешествия от автовокзала до дома.

Когда Лиса уже отчаялась добраться до Челябинска и бродила по Копейску, она увязалась за местной жительницей, которая и приютила собаку. Хаски отказалась от еды и легла спать. Девушка сразу бросила клич в социальных сетях и нашла хозяина.

"Сначала написал некий Виктор и сказал, что собака сама открыла дверь и ушла за дней десять до Нового года. Мы с ним договорились, что встретимся и отдадим собаку, если она его узнает. Просто нам эта версия показалась подозрительной: собака сама открыла дверь... Что? Понимаю, если межкомнатную откроет, надавив на ручку, но как она замок-то взломает?! Собачка-путешественница, которая ездит на маршрутках и открывает двери, — это просто гений, а не собака", – рассказывает супруг неравнодушной девушки Валентин.