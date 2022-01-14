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Двое предполагаемых хакеров REvil арестованы в Москве и отправлены в СИЗО

По версии следствия, они входят в число 14 участников организованного преступного сообщества, которое занималось хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

14 января, 20:10

Кадр из видео © © ЦОС ФСБ РФ

Второй предполагаемый хакер, рассылавший вирусы для вымогательства денег, из группы кибервзломщиков REvil отправлен в СИЗО Тверским судом Москвы. Как уточнила пресс-секретарь суда Ксения Розина, подозреваемый арестован до 13 марта.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство Следственного департамента МВД РФ об избрании в отношении Бессонова Андрея Сергеевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 марта", — сказала Розина.

До этого суд также удовлетворил аналогичное ходатайство следствия в отношении Романа Муромского. Арестованные фигуранты являются двумя из 14 участников организованного преступного сообщества REvil, задержанных правоохранителями при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России после обращения из США. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Им грозит наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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Как сообщал Лайф ранее, ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоящую за атаками на Apple и JBS. Члены преступного сообщества занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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