В аэропорту Самары проверяют сообщение о "минировании" самолёта
Проверку проводят на борту, который прибыл вечером из Санкт-Петербурга рейсом 5N 581.
Аэропорт Самары © Facebook / KurumochInternationalAirport
В аэропорту Самары сотрудники правоохранительных органов проверяют самолёт авиакомпании Smartavia. Поступила информация о том, что якобы все воздушные суда данного авиаперевозчика заминированы. Об этом сообщили Лайфу в местных экстренных службах.
Проверяют самолёт, который в 21:09 по местному времени (20:09 мск) прилетел в Самару из Санкт-Петербурга рейсом 5N 581.
Лайф сообщал, что ранее по России прокатилась волна "минирования" школ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверку по этому факту.
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