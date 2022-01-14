В аэропорту Самары проверяют сообщение о "минировании" самолёта

В аэропорту Самары сотрудники правоохранительных органов проверяют самолёт авиакомпании Smartavia. Поступила информация о том, что якобы все воздушные суда данного авиаперевозчика заминированы. Об этом сообщили Лайфу в местных экстренных службах.

Проверяют самолёт, который в 21:09 по местному времени (20:09 мск) прилетел в Самару из Санкт-Петербурга рейсом 5N 581.