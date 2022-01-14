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Семилетняя девочка и трое взрослых погибли в аварии в Самарской области

По предварительным данным, водитель "Лады" допустил столкновение с грузовиком "Мерседес".

14 января, 19:23
<p>© ГУ МЧС по Самарской области</p>

© ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области на трассе М5 "Урал" в Исаклинском районе четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли в аварии. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, который был с полуприцепом. Пострадала восьмилетняя девочка — её доставили в больницу.

В региональном управлении МВД сообщили, что, по предварительной информации, водитель "Лады-Приоры", который двигался от Самары в сторону Уфы, допустил столкновение с грузовым "мерседесом".

На месте погибли водитель 1981 года рождения, женщина 1982 года рождения и семилетняя девочка. При госпитализации также скончалась девушка 2002 года рождения. Все они были в "Ладе".

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Ранее Лайф сообщал, что жительница Тольятти попала в ДТП на "ватрушке", привязанной к автомобилю. Водитель ехал на "аварийке", когда тюбинг столкнулся с машиной, стоявшей на обочине.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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