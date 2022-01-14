Технолог Морозова назвала соевое молоко самым полноценным аналогом коровьего

Соевое молоко — одно из лучших аналогов коровьего молока. Это объясняется содержанием в нём белковых компонентов, рассказала преподаватель факультета биотехнологии университета ИТМО Ольга Морозова в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

"Соевое молоко является одним из лучших аналогов молоку коровьему, потому что белковые компоненты наиболее сбалансированы <...> и полноценно усваиваются организмом", — рассказала она, добавив, что в таком молочном продукте есть ферменты, способствующие расщеплению белка.

В свою очередь, кокосовое молоко практически не имеет белков, но в нём содержится много насыщенных жиров. По словам Морозовой, большое количество этих кислот способно привести к различным патологиям. Так, в кокосовом молоке содержится много холестерина.

Из-за того, что орехи — сильнейшие аллергены, некоторые люди употреблять в пищу ореховое молоко не могут. Например, в миндале накапливаются вещества, являющиеся токсичными для организма.

"Орехосодержащие растительные продукты — это источник ненасыщенных кислот, которые в организме не вырабатываются, их необходимо потреблять с пищей", — отметила Морозова.

Что же касается пастеризованного молока, то по компонентному составу оно является наиболее полноценным продуктом. К тому же ферментные комплексы, которые есть в организме, эволюционно настроены на переваривание именно животного белка, подчеркнула эксперт.