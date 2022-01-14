НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Технолог Морозова назвала соевое молоко самым полноценным аналогом коровьего

Она также подчеркнула, что пастеризованный молочный продукт является наиболее полноценным, поскольку организм человека эволюционно настроен на переваривание именно животного белка.

14 января, 19:10

Фото © Pixabay

Соевое молоко — одно из лучших аналогов коровьего молока. Это объясняется содержанием в нём белковых компонентов, рассказала преподаватель факультета биотехнологии университета ИТМО Ольга Морозова в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

"Соевое молоко является одним из лучших аналогов молоку коровьему, потому что белковые компоненты наиболее сбалансированы <...> и полноценно усваиваются организмом", — рассказала она, добавив, что в таком молочном продукте есть ферменты, способствующие расщеплению белка.

В свою очередь, кокосовое молоко практически не имеет белков, но в нём содержится много насыщенных жиров. По словам Морозовой, большое количество этих кислот способно привести к различным патологиям. Так, в кокосовом молоке содержится много холестерина.

Диетолог Бобровский рассказал, к каким болезням может привести злоупотребление сыром

Диетолог Бобровский рассказал, к каким болезням может привести злоупотребление сыром

Из-за того, что орехи — сильнейшие аллергены, некоторые люди употреблять в пищу ореховое молоко не могут. Например, в миндале накапливаются вещества, являющиеся токсичными для организма.

"Орехосодержащие растительные продукты — это источник ненасыщенных кислот, которые в организме не вырабатываются, их необходимо потреблять с пищей", — отметила Морозова.

Нарколог Брюн посоветовал пить кислые напитки после праздников

Нарколог Брюн посоветовал пить кислые напитки после праздников

Что же касается пастеризованного молока, то по компонентному составу оно является наиболее полноценным продуктом. К тому же ферментные комплексы, которые есть в организме, эволюционно настроены на переваривание именно животного белка, подчеркнула эксперт.

Ранее диетолог Круглова объяснила, кому противопоказаны пельмени. Лучше это блюдо готовить с нежирными сортами мяса, например с белым мясом птицы или говядиной.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1