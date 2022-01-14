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Умер французский режиссёр Жан-Жак Бенекс

Его фильмы были удостоены премий "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь", а также множество раз номинировались на национальную награду "Сезар".

14 января, 18:57
<p>Жан-Жак Бенекс © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Jean-Jacques_Beineix_(Amiens_nov_2006)_7.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Markus3</a></p>

Жан-Жак Бенекс © Wikipedia / Markus3

В Париже скончался известный режиссёр Жан-Жак Бенекс, чей фильм "Тридцать семь и два по утрам" в 1987 году стал обладателем "Оскара". Об этом сообщает агентство France Presse в "Твиттере" со ссылкой на семью деятеля искусств.

По данным родных, 75-летний Бенекс умер в своём доме после продолжительной болезни. Издание Le Parisien уточняет, что режиссёр страдал лейкемией.

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Жан-Жак Бенекс стал известным в 1980-х годах. Картина "Тридцать семь и два по утрам" (1986) получила статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", а другая лента режиссёра — "Луна в сточной канаве" — удостоилась премии "Золотая пальмовая ветвь" на Каннском фестивале в 1983 году. Кроме того, картины режиссёра девять раз были номинированы на французскую премию "Сезар". В его работах снимались известные актёры, например: Жерар Депардье, Беатрис Даль, Ив Монтан и Ришар Боренже.

Ранее Лайф рассказывал, что актёра Боба Сагета из сериала "Как я встретил вашу маму" нашли мёртвым в отеле. Именно его голосом говорил Тед Мосби из будущего в 206 эпизодах популярного ситкома.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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