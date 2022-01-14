Умер французский режиссёр Жан-Жак Бенекс

В Париже скончался известный режиссёр Жан-Жак Бенекс, чей фильм "Тридцать семь и два по утрам" в 1987 году стал обладателем "Оскара". Об этом сообщает агентство France Presse в "Твиттере" со ссылкой на семью деятеля искусств.

По данным родных, 75-летний Бенекс умер в своём доме после продолжительной болезни. Издание Le Parisien уточняет, что режиссёр страдал лейкемией.

Жан-Жак Бенекс стал известным в 1980-х годах. Картина "Тридцать семь и два по утрам" (1986) получила статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", а другая лента режиссёра — "Луна в сточной канаве" — удостоилась премии "Золотая пальмовая ветвь" на Каннском фестивале в 1983 году. Кроме того, картины режиссёра девять раз были номинированы на французскую премию "Сезар". В его работах снимались известные актёры, например: Жерар Депардье, Беатрис Даль, Ив Монтан и Ришар Боренже.