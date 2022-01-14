Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о "приземлении"

Американская компания Apple начала исполнять российский закон о "приземлении" действующих на территории РФ зарубежных IT-компаний и создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом говорится в перечне регулятора.

"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", — отмечается в сообщении.

Согласно закону о "приземлении", теперь компания должна открыть в нашей стране офис, представительство или учреждать юридические лица для обращений россиян.