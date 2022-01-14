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Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о "приземлении"

Теперь американская компания должна будет открыть в нашей стране офис, представительство или учреждать юридические лица для обращений россиян.

14 января, 18:50

© Pixabay

Американская компания Apple начала исполнять российский закон о "приземлении" действующих на территории РФ зарубежных IT-компаний и создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом говорится в перечне регулятора.

"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", — отмечается в сообщении.

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Согласно закону о "приземлении", теперь компания должна открыть в нашей стране офис, представительство или учреждать юридические лица для обращений россиян.

Напомним, закон о "приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля прошлого года. По словам главы государства, в документе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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