Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о "приземлении"
Теперь американская компания должна будет открыть в нашей стране офис, представительство или учреждать юридические лица для обращений россиян.
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Американская компания Apple начала исполнять российский закон о "приземлении" действующих на территории РФ зарубежных IT-компаний и создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом говорится в перечне регулятора.
"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", — отмечается в сообщении.
Согласно закону о "приземлении", теперь компания должна открыть в нашей стране офис, представительство или учреждать юридические лица для обращений россиян.
Напомним, закон о "приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля прошлого года. По словам главы государства, в документе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране.
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