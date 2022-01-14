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Тверской суд Москвы арестовал предполагаемых участников хакерской группировки REvil

Каждому грозит наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей. За решёткой Муромский и Бессонов проведут по меньшей мере два месяца.

14 января, 18:48

Роман Муромский © Пресс-служба Тверского районного суда

Арест Романа Муромского — предполагаемого участника хакерской группировки REvil © Пресс-служба Тверского районного суда

Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО двух предполагаемых участников хакерской группировки REvil, члены которой занимались хищением денег у зарубежных компаний с помощью вредоносного программного обеспечения. В пресс-службе инстанции уточнили, что Роман Муромский и Андрей Бессонов арестованы до 13 марта.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственного департамента МВД РФ об избрании в отношении Муромского Романа Геннадьевича, Бессонова Андрея Сергеевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 марта", — указали в пресс-службе.

Арест Андрея Бессонова — предполагаемого участника хакерской группировки REvil © Пресс-служба Тверского районного суда

Оба подозреваются в совершении преступления по статье "Неправомерный оборот средств платежей", каждому грозит наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей. Предположительно, в группировку входило 14 лиц.

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Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоящую за атаками на Apple и JBS. Члены преступного сообщества занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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