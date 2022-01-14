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Бузова после "пьяного" видео из Куршевеля намекнула, что не рада дружбе с Клавой Кокой

Телеведущая призналась, что наконец-то провела на курорте два дня одна, и добавила, что теперь её "никто не подставляет и не обсуждает за глаза".

14 января, 18:54
<p>Ольга Бузова © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Ольга Бузова © Instagram / buzova86

Дружба звёзд российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой и Клавы Коки продлилась недолго — ровно до того дня, как пострадавшей из-за падения на сноуборде Коке пришлось покинуть Куршевель, где певицы весело проводили новогодние праздники.

"Чтобы никто не переживал, чтобы никто меня не терял: я два дня чисто просто наконец-таки без всех, одна. Никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза", — заявила Бузова в сториз в "Инстаграме".

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Напомним, в Куршевеле Бузова отдыхала вместе с Клавой Кокой. К слову, отдых для обеих обернулся скандалом после того, как исполнительница хита "Покинула чат" выложила в соцсетях "пьяное видео" с поющей телеведущей. Певец Дима Билан отчитал Клаву за предательство из-за опубликованного ролика. По его мнению, этот ролик раскрыл истинную натуру молодой певицы, показал, насколько она мелочна.

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Ранее Ксения Собчак осудила "бухающих" в Куршевеле звёзд, даже не пытаясь скрыть намёк на Бузову. Обе отправились на курорт. Однако, судя по кадрам, которыми они делились с подписчиками в соцсетях, времяпровождение сильно отличалось.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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