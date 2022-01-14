Бузова после "пьяного" видео из Куршевеля намекнула, что не рада дружбе с Клавой Кокой

Дружба звёзд российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой и Клавы Коки продлилась недолго — ровно до того дня, как пострадавшей из-за падения на сноуборде Коке пришлось покинуть Куршевель, где певицы весело проводили новогодние праздники.

"Чтобы никто не переживал, чтобы никто меня не терял: я два дня чисто просто наконец-таки без всех, одна. Никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза", — заявила Бузова в сториз в "Инстаграме".

Напомним, в Куршевеле Бузова отдыхала вместе с Клавой Кокой. К слову, отдых для обеих обернулся скандалом после того, как исполнительница хита "Покинула чат" выложила в соцсетях "пьяное видео" с поющей телеведущей. Певец Дима Билан отчитал Клаву за предательство из-за опубликованного ролика. По его мнению, этот ролик раскрыл истинную натуру молодой певицы, показал, насколько она мелочна.