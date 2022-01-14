Генсек ОДКБ Зась заявил о своевременности ввода миротворцев в Казахстан

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что ввод миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан был очень актуальным, запрос президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на оказание помощи соответствовал сложившейся ситуации.

"Ввод был очень своевременный. Я считаю, что вот то обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за оказанием помощи к ОДКБ абсолютно соответствовало той ситуации, сложной ситуации, которая складывалась в Казахстане в тот день", — сказал Зась в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что, по сути, в Казахстане "реально сформировались угрозы для государства, для стабильности государства и территориальной целостности", поэтому ввод миротворцев был осуществлён быстро. С их появлением в республике произошёл перелом.