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В Сочи туристка с плохим настроением повредила более 20 авто

В Сети появились кадры, на которых видно, как дебоширка бьёт по машинам ногами и напевает "Гну свою линию".

14 января, 19:05
<p>Скриншот видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UC7xo6nWqHBwdraKaaROBBKw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SochiNews</a></p>

Скриншот видео © YouTube / SochiNews

Полиция Сочи начала проверку по факту повреждения более двух десятков автомобилей женщиной, приехавшей на курорт из Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.

"Началась проверка по факту хулиганства туристки в Сочи", — передаёт "Интерфакс" со ссылкой на сочинское отделение полиции.

Уточняется, что полицейские разыскивают 33-летнюю туристку — хулиганка повредила как минимум 20 машин. Также в Сети появились кадры, на которых видно, как женщина бьёт по дверям автомобилей, напевая "Гну свою линию".

Видео снято неким мужчиной, который просил женщину остановиться, но та лишь продолжала хулиганить и жаловаться на жизнь. В конце видео дебоширка показала на камеру паспорт. Свой поступок жительница Иркутска объяснила плохим настроением.

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Ранее в Краснодаре противница масок обматерила водителя и ударила ребёнка. Видеозаписью заинтересовались в полиции, за дебош разъярённой женщине грозит статья о мелком хулиганстве.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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