В Сочи туристка с плохим настроением повредила более 20 авто

Полиция Сочи начала проверку по факту повреждения более двух десятков автомобилей женщиной, приехавшей на курорт из Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.

"Началась проверка по факту хулиганства туристки в Сочи", — передаёт "Интерфакс" со ссылкой на сочинское отделение полиции.

Уточняется, что полицейские разыскивают 33-летнюю туристку — хулиганка повредила как минимум 20 машин. Также в Сети появились кадры, на которых видно, как женщина бьёт по дверям автомобилей, напевая "Гну свою линию".

Видео снято неким мужчиной, который просил женщину остановиться, но та лишь продолжала хулиганить и жаловаться на жизнь. В конце видео дебоширка показала на камеру паспорт. Свой поступок жительница Иркутска объяснила плохим настроением.