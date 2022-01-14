В Сочи туристка с плохим настроением повредила более 20 авто
В Сети появились кадры, на которых видно, как дебоширка бьёт по машинам ногами и напевает "Гну свою линию".
Скриншот видео © YouTube / SochiNews
Полиция Сочи начала проверку по факту повреждения более двух десятков автомобилей женщиной, приехавшей на курорт из Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.
"Началась проверка по факту хулиганства туристки в Сочи", — передаёт "Интерфакс" со ссылкой на сочинское отделение полиции.
Уточняется, что полицейские разыскивают 33-летнюю туристку — хулиганка повредила как минимум 20 машин. Также в Сети появились кадры, на которых видно, как женщина бьёт по дверям автомобилей, напевая "Гну свою линию".
Видео снято неким мужчиной, который просил женщину остановиться, но та лишь продолжала хулиганить и жаловаться на жизнь. В конце видео дебоширка показала на камеру паспорт. Свой поступок жительница Иркутска объяснила плохим настроением.
Ранее в Краснодаре противница масок обматерила водителя и ударила ребёнка. Видеозаписью заинтересовались в полиции, за дебош разъярённой женщине грозит статья о мелком хулиганстве.
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