Сенатор Рубио представил свой проект жёстких санкций против России

Новый проект санкций против России в случае вторжения на Украину представил член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида). В законопроекте, который называется "Закон о сдерживании авторитарных военных действий – 2022", упоминаются и первые лица государства.

"Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения крайне болезненными для олигархов", — говорится в тексте, представленном пресс-службой сенатора Рубио.

Имена самих российских олигархов, которых должны коснуться санкции, не уточняются. Зато, согласно предложению Рубио, в случае вторжения на Украину рестрикции коснутся российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу. Их потенциальные американские визы будут аннулированы, а возможные активы в США будут заморожены.

Также в инициативе содержится предложение о "запрете на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики", санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та "не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции законопроекта", рестрикции в отношении газопровода "Северный поток – 2". Кроме того, Рубио призывает "подтолкнуть другие страны к введению соответствующих санкций против России" и обязывает госсекретаря разработать стратегию этого. В пресс-службе подчеркнули, что инициатива "не будет зависеть от президента Байдена, который будет решать, что считать вторжением на Украину".

"Президент Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег по Сенату вместе со мной принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно", — обращается Рубио в связи с внесением законопроекта к законодателям.