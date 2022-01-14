Опубликовано последнее видео с застреленной в Казахстане молодой россиянкой. Видео © Telegram-канал SHOT

Опубликовано видео с камер наблюдения, в объектив которых незадолго перед смертью попала россиянка Мария Ким, которую застрелили во время беспорядков в Казахстане. На представленных Telegram-каналом SHOT кадрах видно, как девушка после рабочего дня в кафе выходит из помещения. Как рассказали коллеги, в день трагедии после вечерней смены всех работников развозили по домам на машине.

"Сегодня ровно девять дней, как не стало весёлой и отзывчивой девушки. 6 января она трагически погибла. Мария, как и остальные сотрудники, была доставлена до дома. К сожалению, что произошло дальше, мы не знаем", — рассказали коллеги погибшей в Казахстане россиянки.

В 18:54, со слов сотрудников кафе, Мария села на переднее сиденье служебного автомобиля Lada Largus, который развозил персонал в тот вечер. Около 23:00 стало известно, что случилась беда — и Мария в реанимации.

Как сообщал Лайф ранее, свекровь поделилась подробностями гибели многодетной россиянки при протестах в Казахстане. По словам женщины, зачинщики протестов приехали в Тараз "непонятно откуда и вели себя агрессивно": нападали на людей, рушили витрины и стреляли в окна.