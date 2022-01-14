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В реестр СМИ-иноагентов добавлены ещё две организации

Они были созданы физическими лицами, которые также являются иностранными агентами.

14 января, 19:40

© ТАСС \ Евгений Разумный


Министерство юстиции РФ сегодня добавило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, две организации — ООО "Данное сообщение"* и ООО "Номер семьдесят семь"*. Это следует из данных на сайте Минюста.

ООО "Данное сообщение"* было создано автором "Медиазоны"* Региной Хисамовой**, которая также внесена в список иноагентов. ООО "Номер семьдесят семь"* создано сотрудником "Русской службы Би-би-си" Андреем Захаровым**. Он тоже является иностранным агентом.

В реестр СМИ-иноагентов включены Шендерович, Толоконникова, Гельман

В реестр СМИ-иноагентов включены Шендерович, Толоконникова, Гельман

Ранее Лайф сообщал, что Минюст внёс в реестр иноагентов группы ЛГБТ из Краснодарского края и Петербурга.

* Включены в список СМИ – иностранных агентов.

** Включены в список физических лиц – иностранных агентов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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