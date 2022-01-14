В реестр СМИ-иноагентов добавлены ещё две организации



Министерство юстиции РФ сегодня добавило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, две организации — ООО "Данное сообщение"* и ООО "Номер семьдесят семь"*. Это следует из данных на сайте Минюста.

ООО "Данное сообщение"* было создано автором "Медиазоны"* Региной Хисамовой**, которая также внесена в список иноагентов. ООО "Номер семьдесят семь"* создано сотрудником "Русской службы Би-би-си" Андреем Захаровым**. Он тоже является иностранным агентом.

Ранее Лайф сообщал, что Минюст внёс в реестр иноагентов группы ЛГБТ из Краснодарского края и Петербурга.

* Включены в список СМИ – иностранных агентов.