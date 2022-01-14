Чемпион России Марк Кондратюк прекрасно откатал свою произвольную программу, набрал 286,56 балла и стал новым чемпионом Европы. На второе место поднялся итальянец Даниэль Грассль. Третьим стал латвиец Денис Васильев, который также бесподобно откатал произвольную программу. Лидировавший после короткой программы Андрей Мозалёв допустил несколько ошибок и опустился на четвёртое место. Молодой Евгений Семененко допустил несколько ошибок по ходу проката и сразу же выбыл из борьбы за медали, завершив турнир на пятом месте.