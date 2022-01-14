Нашего пьедестала не получилось: Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы
Для нашей команды это уже вторая золотая медаль на турнире. Днём ранее победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в соревновании мужчин-одиночников. Турнир проходит в эти дни в Таллине.
Чемпион России Марк Кондратюк прекрасно откатал свою произвольную программу, набрал 286,56 балла и стал новым чемпионом Европы. На второе место поднялся итальянец Даниэль Грассль. Третьим стал латвиец Денис Васильев, который также бесподобно откатал произвольную программу. Лидировавший после короткой программы Андрей Мозалёв допустил несколько ошибок и опустился на четвёртое место. Молодой Евгений Семененко допустил несколько ошибок по ходу проката и сразу же выбыл из борьбы за медали, завершив турнир на пятом месте.
Добавим, что наша сборная в Таллине завоевала вторую золотую медаль. До этого чемпионами Европы стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые были лучшими в соревновании пар.
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