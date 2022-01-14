В МГУ заявили о давлении со стороны семьи 9-летней студентки-вундеркинда Тепляковой

Семья девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой оказывает на руководство факультета психологии беспрецедентное давление. Об этом сообщила пресс-служба психфака.

"Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов", — заявили в университете. Там также отметили, что продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов.

Согласно сообщению пресс-службы вуза, некоторые сотрудники кафедры были вынуждены обратиться за медицинской помощью после общения с отцом Алисы Евгением Тепляковым. При этом на факультете отметили, что конфиденциальность персональных данных не позволяет вузу представить в публичном пространстве полную объективную картину происходящего.

"К нашему большому сожалению и разочарованию, нашим уважительным отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов фактически злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых. Представляемая ими в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета. В результате большая часть их публикаций либо не соответствует действительности, либо грубо искажает её", — говорится в сообщении.