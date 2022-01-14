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Комментатора Уткина госпитализировали в Москве

По предварительным данным, его отправили в один из кардиоцентров из-за проблем с сердцем.

14 января, 20:24
<p>Василий Уткин. Фото © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Василий Уткин. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Известный спортивный комментатор Василий Уткин попал в больницу. У него заболело сердце, после чего его экстренно госпитализировали, сообщается на сайте kp.ru..

Как отмечается, Василий Уткин находится в одном из кардиоцентров Москвы. Что именно произошло с комментатором, пока не сообщается.

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А ранее Лайф писал, что кинорежиссёра Аллу Сурикову экстренно госпитализировали в Москве с ковидом. Деятель культуры пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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