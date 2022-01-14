Комментатора Уткина госпитализировали в Москве

Известный спортивный комментатор Василий Уткин попал в больницу. У него заболело сердце, после чего его экстренно госпитализировали, сообщается на сайте kp.ru..

Как отмечается, Василий Уткин находится в одном из кардиоцентров Москвы. Что именно произошло с комментатором, пока не сообщается.