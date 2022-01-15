Учёные обнаружили простой способ уснуть всего за несколько минут

Как пишет Express, когда человек надевает носки, происходит расширение дистальных сосудов, к ступням приливает больше крови, температура тела начинает снижаться. С помощью специального прибора учёные фиксировали качество сна участников эксперимента. Выяснилось, что, когда те надевали носки, они засыпали на семь с половиной минут быстрее, чем без них. Более того, общее время сна при этом оказалось в среднем на 32 минуты больше. Также "исследователи" просыпались среди ночи в семь с половиной раз реже, а эффективность сна у них оказалась "на 7,6% выше". Однако у научного резюме есть и оговорки: такой метод не рекомендуется пожилым людям, а остальным не советуют использовать компрессионные носочно-чулочные изделия.