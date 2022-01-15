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Учёные обнаружили простой способ уснуть всего за несколько минут

Однако есть и оговорки: такой метод не рекомендуется пожилым людям. Остальным он поможет увеличить время здорового сна в среднем на полчаса.

14 января, 23:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Надевая носки, человек может немного понизить температуру тела, что помогает ему уснуть быстрее. К такому выводу пришли учёные из Национального университета Сеула. По данным организации Sleep Foundation, засыпанию обычно предшествует лёгкое охлаждение. И эта простая уловка призвана помочь создать идеальные условия для блаженной дрёмы, полагают эксперты.

Как пишет Express, когда человек надевает носки, происходит расширение дистальных сосудов, к ступням приливает больше крови, температура тела начинает снижаться. С помощью специального прибора учёные фиксировали качество сна участников эксперимента. Выяснилось, что, когда те надевали носки, они засыпали на семь с половиной минут быстрее, чем без них. Более того, общее время сна при этом оказалось в среднем на 32 минуты больше. Также "исследователи" просыпались среди ночи в семь с половиной раз реже, а эффективность сна у них оказалась "на 7,6% выше". Однако у научного резюме есть и оговорки: такой метод не рекомендуется пожилым людям, а остальным не советуют использовать компрессионные носочно-чулочные изделия.

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Ранее Лайф писал, что россиянам рассказали, как свечи и ароматерапия помогут легче просыпаться после праздников. Также стоит привести в норму питание, отложить гаджеты за час до сна и исключить спортивные тренировки в вечернее время.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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