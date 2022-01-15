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Экс-советник Барака Обамы признал вину в мошенничестве с деньгами школ

Ранее он отрицал все предъявляемые обвинения. Теперь ему грозит максимальный срок — 20 лет тюрьмы.

14 января, 23:19

Фото © Минюст США

Экс-советник 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств. Бывшему сотруднику президентской администрации теперь грозит до 20 лет тюремного заключения.

"Сет Эндрю, бывший советник Белого дома, сегодня признал вину в разработке схемы обворовывания тех самых школ, которые он помогал создавать. Теперь ему грозит срок в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и обворовывание тех, кому он обещал помочь", — заявил прокурор Дамиан Уильямс.

Как сообщает CNN, Эндрю признался в присвоении более 200 000 долларов (около 14 800 000 рублей) из средств школ, которые он помог основать в 2005 году, а также в попытке отмывания средств, чтобы получить более низкую процентную ставку по ипотеке за квартиру на Манхэттене. Ранее экс-сотрудник администрации Обамы всячески отрицал все обвинения. Теперь он согласился выплатить сети школ компенсацию. Ожидается, что приговор будет вынесен 14 апреля.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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