Экс-советник Барака Обамы признал вину в мошенничестве с деньгами школ
Ранее он отрицал все предъявляемые обвинения. Теперь ему грозит максимальный срок — 20 лет тюрьмы.
Фото © Минюст США
Экс-советник 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств. Бывшему сотруднику президентской администрации теперь грозит до 20 лет тюремного заключения.
"Сет Эндрю, бывший советник Белого дома, сегодня признал вину в разработке схемы обворовывания тех самых школ, которые он помогал создавать. Теперь ему грозит срок в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и обворовывание тех, кому он обещал помочь", — заявил прокурор Дамиан Уильямс.
Как сообщает CNN, Эндрю признался в присвоении более 200 000 долларов (около 14 800 000 рублей) из средств школ, которые он помог основать в 2005 году, а также в попытке отмывания средств, чтобы получить более низкую процентную ставку по ипотеке за квартиру на Манхэттене. Ранее экс-сотрудник администрации Обамы всячески отрицал все обвинения. Теперь он согласился выплатить сети школ компенсацию. Ожидается, что приговор будет вынесен 14 апреля.
Ранее Лайф рассказывал, как выдававший себя за родственников Трампа американец развёл на деньги 100 тысяч человек. Мужчина организовал сбор средств на кампанию по переизбранию экс-президента США, которой не существовало. Тысячи подписчиков он обирал на протяжении полутора лет.
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