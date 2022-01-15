Сахалинец выкопал многометровый лаз в снегу, чтобы поймать Интернет
Во время обрушившегося на полуостров циклона его общежитие завалило по крышу.
Кадр из видео © TikTok / alexanderp089
Сахалинец выкопал трёхметровый лаз в снегу, чтобы поймать интернет. Видео © TikTok / alexanderp089
Сахалинец выкопал гигантский лаз в снегу, чтобы получить устойчивое соединение с Интернетом. Своей наработкой он поделился в социальных сетях, когда смог добиться желаемого.
Как пишет astv.ru, непрекращающийся трёхдневный снегопад завалил общежитие, принадлежащее одной из строительных компаний в Новоалександровске, причем по самую крышу. Из-за этого связь стала плохой. Одноэтажное строение буквально утонуло в снегу.
"Сначала я пытался пробиться к своему окну снаружи. Начал копать, но где-то ошибся в расчётах и уткнулся в стену. Затем решил сделать лаз на поверхность из своего окна. Копал-копал, вдруг увидел просвет, соединил получившиеся тоннели. В итоге длина хода - около трёх метров. Усилить сигнал интернета, правда, это не помогло", - поделился Александр.
Он отметил, что вместе с ним проживает много строителей из центральной России. Для них такие погодные условия в диковинку. Но коренные сахалинцы помнят, что раньше снежные лазы от частных домов и от дверей подъездов копали регулярно.
Ранее Лайф писал, что в Южно-Сахалинске сугробы закрыли окна первых этажей в домах. Мощный циклон с метелями и ветром обрушился на город со стороны Японского моря. Выпало более 30% месячной нормы осадков, был объявлен режим ЧС.
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