Сахалинец выкопал многометровый лаз в снегу, чтобы поймать Интернет

Сахалинец выкопал трёхметровый лаз в снегу, чтобы поймать интернет. Видео © TikTok / alexanderp089

Сахалинец выкопал гигантский лаз в снегу, чтобы получить устойчивое соединение с Интернетом. Своей наработкой он поделился в социальных сетях, когда смог добиться желаемого.

Как пишет astv.ru, непрекращающийся трёхдневный снегопад завалил общежитие, принадлежащее одной из строительных компаний в Новоалександровске, причем по самую крышу. Из-за этого связь стала плохой. Одноэтажное строение буквально утонуло в снегу.

"Сначала я пытался пробиться к своему окну снаружи. Начал копать, но где-то ошибся в расчётах и уткнулся в стену. Затем решил сделать лаз на поверхность из своего окна. Копал-копал, вдруг увидел просвет, соединил получившиеся тоннели. В итоге длина хода - около трёх метров. Усилить сигнал интернета, правда, это не помогло", - поделился Александр.

Он отметил, что вместе с ним проживает много строителей из центральной России. Для них такие погодные условия в диковинку. Но коренные сахалинцы помнят, что раньше снежные лазы от частных домов и от дверей подъездов копали регулярно.