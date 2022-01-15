Алек Болдуин отдал свой телефон для расследования гибели оператора на съёмках
Адвокат актёра подчёркивает, что там нет подсказок, а главный вопрос, на который нужно ответить, как боевые патроны вообще попали на съёмочную площадку.
Фото © Instagram / Алек Болдуин
Американский актёр Алек Болдуин добровольно передал властям свой iPhone для расследования гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма "Раст". Об этом заявил его адвокат Аарон Дайер.
"Сегодня утром (14 января. — Прим. Лайфа) Алек добровольно предоставил свой телефон властям, чтобы они могли закончить расследование. Но дело не в его телефоне, на его телефоне нет ответов. Алек не сделал ничего плохого", — цитирует Дайера NBC News.
Адвокат актёра завил, что Болдуин следовал инструкциям, когда произошла эта трагедия. Дайер подчеркнул, что главный вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, как боевые патроны вообще попали на съёмочную площадку.
Как сообщал Лайф, в середине декабря 2021 года суд в США обязал Болдуина предоставить его iPhone следствию по факту гибели украинки Хатчинс. Правоохранители получили возможность потребовать восстановить все ранее удалённые с устройства данные, запросить личные пароли, контакты и историю звонков актёра.
Напомним, трагедия произошла, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал наличие нарушений, связанных с оружием на съёмочной площадке.
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