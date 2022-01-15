Алек Болдуин отдал свой телефон для расследования гибели оператора на съёмках

Американский актёр Алек Болдуин добровольно передал властям свой iPhone для расследования гибели оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма "Раст". Об этом заявил его адвокат Аарон Дайер.

"Сегодня утром (14 января. — Прим. Лайфа) Алек добровольно предоставил свой телефон властям, чтобы они могли закончить расследование. Но дело не в его телефоне, на его телефоне нет ответов. Алек не сделал ничего плохого", — цитирует Дайера NBC News.

Адвокат актёра завил, что Болдуин следовал инструкциям, когда произошла эта трагедия. Дайер подчеркнул, что главный вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, как боевые патроны вообще попали на съёмочную площадку.