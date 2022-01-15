Пушков посмеялся над идеей Зеленского провести саммит с Путиным и Байденом
Российский сенатор уверен, что такие переговоры, кроме как украинскому лидеру, никому не нужны.
Алексей Пушков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов
Своим предложением провести трёхсторонний саммит между Украиной, США и Россией украинский лидер Владимир Зеленский пытается попасть в высшую лигу. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Зеленский всё пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Он уверен, что такая инициатива лидера Украины является очередной неудачной попыткой самопиара. Зеленский, по мнению Пушкова, не хочет или не может понять, что Украина — "не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а её придаток".
Ранее Лайф писал, что Зеленский предложил Байдену провести трёхсторонние видеопереговоры с Путиным. В офисе украинского лидера уточнили, что Киев всё ещё ждёт ответа.
Комментариев: 0