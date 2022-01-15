Пушков посмеялся над идеей Зеленского провести саммит с Путиным и Байденом

Своим предложением провести трёхсторонний саммит между Украиной, США и Россией украинский лидер Владимир Зеленский пытается попасть в высшую лигу. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Зеленский всё пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Он уверен, что такая инициатива лидера Украины является очередной неудачной попыткой самопиара. Зеленский, по мнению Пушкова, не хочет или не может понять, что Украина — "не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а её придаток".