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Пушков посмеялся над идеей Зеленского провести саммит с Путиным и Байденом

Российский сенатор уверен, что такие переговоры, кроме как украинскому лидеру, никому не нужны.

14 января, 22:38
<p>Алексей Пушков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов</p>

Алексей Пушков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Своим предложением провести трёхсторонний саммит между Украиной, США и Россией украинский лидер Владимир Зеленский пытается попасть в высшую лигу. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Зеленский всё пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Он уверен, что такая инициатива лидера Украины является очередной неудачной попыткой самопиара. Зеленский, по мнению Пушкова, не хочет или не может понять, что Украина — "не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а её придаток".

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Ранее Лайф писал, что Зеленский предложил Байдену провести трёхсторонние видеопереговоры с Путиным. В офисе украинского лидера уточнили, что Киев всё ещё ждёт ответа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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